Журналисты нашли героев, спасших тонущего ребенка в Ленобласти

Трое прохожих спасли 11-летнего мальчика, едва не утонувшего в Тихвинском водозаборе в Ленинградской области. Журналисты газеты «Петербургский дневник» нашли этих героев и поговорили с ними.

Первыми тонущего мальчика заметили супруги Ида и Владимир Семеновы — местные жители. В тот день они, как обычно, пошли купаться, и заметили уже захлебнувшегося ребенка.

«И вдруг я увидела, как что-то плывет на воде как-то ненормально. Спросила: „Володя, что это?“ Вова ничего не ответил, сразу прыгнул в реку, и я смотрю: что-то подцепил и идет к берегу. И потом увидела тело. Спросила: „Ну что?“ Он только головой махнул, дескать, все…» — рассказала Ида.

По счастливой случайности поблизости оказался 41-летний Артем Иорданов — бывший военный фельдшер. Он также отдыхал на реке вместе со своим другом, и стал вторым звеном в спасении жизни ребенка.

«Окунулись, сидели на берегу и увидели, как какой-то мужчина вынес из воды ребенка на руках. Я подбежал и начал проводить реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мальчишка синий был, вообще не подавал признаков жизни. Минут 5-10 делал реанимационные мероприятия, потом у него начали выходить рвотные массы, вода, начал делать вдохи, грудная клетка стала подниматься. Ида, супруга того мужчины, доставшего мальчика из воды, ноги ребенку растирала, чтобы циркуляцию крови возобновить. Какая-то девушка вызвала скорую. Как мальчик начал дышать, я положил его вниз лицом себе на колени, еще 3-4 минуты ждали скорую», — рассказал он.

Благодаря слаженной работе троих случайных прохожих жизнь мальчика удалось спасти. Сейчас ребенок еще находится в больнице, но уже идет на поправку — его перевели из реанимации в обычную палату.