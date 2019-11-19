Журналистку «Интерфакса» нашли
«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — подтвердили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Журналистка пропала утром 17 ноября. По словам родных, она вышла из дома, чтобы сходить в храм, и пропала. Дома остались деньги, документы, смартфон, транспортная карта. Все свидетельствовало, что девушка отлучилась ненадолго и недалеко, но она не появилась дома ни вечером, ни на следующий день.
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Правоохранители начали поиски журналистки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. К возможным очевидцам обратились за помощью — попросили всех, кто владеет любой информацией о девушке, позвонить в полицию или Следственный комитет.
Наконец, поиски молодой женщины увенчались успехом. Где она пропадала почти двое суток, не сообщается. Известно лишь, что она жива и ей ничего не угрожает.