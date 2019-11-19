Журналистку «Интерфакса» нашли

Правоохранители нашли московскую журналистку Маргариту Игнатову, сотрудницу «Интерфакса». Ее жизнь вне опасности.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — подтвердили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Журналистка пропала утром 17 ноября. По словам родных, она вышла из дома, чтобы сходить в храм, и пропала. Дома остались деньги, документы, смартфон, транспортная карта. Все свидетельствовало, что девушка отлучилась ненадолго и недалеко, но она не появилась дома ни вечером, ни на следующий день.

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Правоохранители начали поиски журналистки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. К возможным очевидцам обратились за помощью — попросили всех, кто владеет любой информацией о девушке, позвонить в полицию или Следственный комитет.

Наконец, поиски молодой женщины увенчались успехом. Где она пропадала почти двое суток, не сообщается. Известно лишь, что она жива и ей ничего не угрожает.