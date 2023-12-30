Происшествия 30 декабря 2023, 12:03 Журналиста Лобкова избили в центре Москвы Журналист Павел Лобков сообщил о своем избиении в Москве на Патриарших прудах РИА «Новости»

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Журналист Павел Лобков подвергся избиению в центре Москвы. О случившемся он сообщил в личном аккаунте в запрещенной соцсети Facebook*.

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя… во дворе на Патриках», — написал он.

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Свою публикацию журналист сопроводил фотографиями, на которых у него практически все лицо залито кровью.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды. Тело 90-летнего Романа Легойды нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области. На трупе было множество колото-резаных ранений. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело

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