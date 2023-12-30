30 декабря 2023, 12:03
Журналиста Лобкова избили в центре Москвы
Журналист Павел Лобков сообщил о своем избиении в Москве на Патриарших прудах
Журналист Павел Лобков подвергся избиению в центре Москвы. О случившемся он сообщил в личном аккаунте в запрещенной соцсети Facebook*.
«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя… во дворе на Патриках», — написал он.
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Свою публикацию журналист сопроводил фотографиями, на которых у него практически все лицо залито кровью.
Других подробностей он не сообщил.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды. Тело 90-летнего Романа Легойды нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области. На трупе было множество колото-резаных ранений. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело
* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
Избиения
Москва 2023
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