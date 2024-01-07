Происшествия 07 января 2024, 20:05 Журналиста Lenta.ru нашли мертвым в Ростовской области Журналиста Lenta.ru Александра Рыбина нашли мертвым в Ростовской области РИА «Новости»

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Внештатного автора Lenta.ru Александра Рыбина обнаружили мертвым в Ростовской области, сообщил Telegram-канал «Рабкор». Причина смерти журналиста пока неизвестна.

Тело Рыбина нашли около трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Гибель журналиста подтвердили его мать и друг.

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Рыбин известен своими материалами о Ближнем Востоке и Африке — его последние крупные статьи посвящены иранским спецслужбам и конфликту между Израилем и ХАМАС.

Публиковал журналист и отчеты с путешествий, включая поездки по отдаленным районам России. После начала спецоперации Рыбин становился авторам аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.

На связь Рыбин выходил 30 декабря, когда присоединился к новогодней трансляции интернет-журнала «Рабкор». Журналист подключился из Мариуполя, рассказав зрителям об обстановке в городе. Свое подключение он завершил фразой: «Мы победим».