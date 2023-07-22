22 июля 2023, 11:10
Журналиста «Известий» избила охрана в московском караоке
Baza: журналиста «Известий» Кирилла Полякова избили охранники караоке в Москве
Журналиста «Известий» Кирилла Полякова госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Мужчину избили в одном из столичных баров, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, на журналиста напала охрана караоке-бара в Москве, конфликт начался из-за потерянного номерка в гардеробе заведения.
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Поляков якобы отказался платить штраф за утерю имущества заведения, начался спор с сотрудниками, менеджером, а затем и охранником.
Очевидцы сообщили каналу, что Полякова несколько раз ударили по голове. На записи с камер, которую опубликовала Baza, охранник бара ударил журналиста по лицу.
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Драки
Москва 2023
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