Журналист выпал из окна на юго-западе Москвы

Мужчина выпал из окна жилого дома на юго-западе Москвы в понедельник, 13 января. От полученных травм он скончался. По неподтвержденной информации, это журналист агентства Sputnik Антонио Мануэль Санчес.

Об этом «360» сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.

Тело мужчины 1979 года рождения обнаружили возле жилого дома вечеров 13 января. В ведомстве уточнили, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Чтобы установить причину смерти мужчины, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«При осмотре жилища установлено, что порядок вещей не нарушен, признаки борьбы отсутствуют. Опрошены соседи, а также родственница погибшего, находящаяся на момент происшествия с ним в квартире», — сообщили в пресс-службе.

В СК РФ пока не назвали личность погибшего, однако ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что это был испанский журналист Антонио Мануэль Санчес. По данным издания, он работал в агентстве Sрutnik, оставаясь при этом гражданином Испании.