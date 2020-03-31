Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

Журналист «Вести Новосибирск» Антон Лучанский попал под машину когда выходил из трамвая в Новосибирске. Во время ДТП он получил смертельные травмы. Лучанскому было 45 лет.

Как сообщил сайт ГТРК «Новосибирск», авария произошла вечером 30 марта. Лучанский выходил из трамвая на остановке на улице Богдана Хмельницкого. На него налетел автомобиль Mercedes, за рулем которого сидел 27-летний водитель. Журналиста отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

На сайте ГТРК Лучанского вспоминают как светлого, доброго и надежного человека. Он окончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета. C 2008 года работал в ГТРК «Новосибирск». Его фильм «Правдивая история людей» вышел в финал национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2019 году. У журналиста остались жена и дочь.