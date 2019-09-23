Журналист Ura.ru пропал в Екатеринбурге

По данным агентства, Поздеев пропал днем 23 сентября.

Он выехал из дома на работу в промежутке между 14:00 и 15:00 на серебристом Renault Logan (госномер Т381АА/66). Предположительно, его машина могла находиться в районе улицы Большакова, в центре города или ЦПКиО им. Маяковского. После этого связь с журналистом была потеряна. Все телефоны, по которым с ним можно было связаться, отключены. Информации о местонахождении журналиста нет.

В городском отделе ГИБДД не фиксировали аварий с участием похожих автомобилей, а пациентов с такими данными в больницы Екатеринбурга не поступало. В УМВД по Екатеринбургу взяли под контроль исчезновение Поздеева.

Редакция и родные журналиста обратились за помощью к общественности в его поисках. Они указали приметы журналиста: на вид ему 35-40 лет, рост около 170 сантиметров, волосы русые короткие, плотного телосложения.

Все, у кого есть информация о местонахождении Александра Поздеева, могут позвонить по указанным телефонам: 8 (999)5624761 или 8(902)8767453 (Анна).