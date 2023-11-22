22 ноября 2023, 17:41
Журналист «России 24» пострадал после удара ВСУ в Запорожской области
Минобороны: ВСУ ударили по российским журналистам в Запорожской области
Вооруженные силы Украины в Запорожской области нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов. В результате пострадал корреспондент «России 24». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В среду, 22 ноября, ВСУ сбросили с БПЛА осколочный боеприпас на группу российских журналистов, готовивших материал об украинских атаках в населенных пунктах Запорожской области.
Реклама
«В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала „Россия-24“ Борис Максудов», — уточнили в публикации.
Сотрудника СМИ эвакуировали в медучреждение Минобороны. Его жизни ничего не угрожает, врачи оказали Максудову необходимую помощь.
Ранее ВС РФ смогли вывести из строя и перехватить американский беспилотник Puma, который ВСУ запустили в районе Днепрорудного вЗапорожской области.
ВСУ
Россия
Украина
Реклама
Реклама