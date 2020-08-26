Журналист Константинов: мне очень жалко Михаила Ефремова

Судебное разбирательство Ефремова волнует всю страну. Недавно в Сети даже появилась информация о продаже билетов на заседание суда. Они стоили по 500 тысяч рублей. Покупатель мог сесть в первый ряд.

Журналист прокомментировал то, что сейчас происходит с людьми из-за судебного разбирательства.

«Мне очень жалко Михаила Ефремова. Но эта жалость брезгливого свойства. Потому что вот один человек погиб, а на наших глазах другой гибнет потому, что все, что происходит, это омерзительно. Господа адвокаты, абсолютно бессовестные два представителя этой профессии, они занимаются каким-то самолюбованием. Судья не в силах прекратить этот цирк. И потерпевшая сторона в этом процессе, она тоже вызывает вопросы. То есть я к чему говорю? Кого ни коснись, какой из сторон в этом действии — с этими людьми не хочется дружить», — пояснил Константинов.