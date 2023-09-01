Происшествия 01 сентября 2023, 18:29 Журналист и писатель Борис Земцов пропал в Москве Baza: заместитель главного редактора «Русского Вестника» Земцов пропал в Москве Фото: издательство «Книжный мир»

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Заместитель главного редактора издания «Русский Вестник» и писатель Борис Земцов пропал в Москве. С заявление о пропаже обратилась его жена. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам жены журналиста, 30 августа она уехала на дачу, а муж остался дома. Последний раз они общались в семь утра в тот же день, после чего Земцов перестал выходить на связь.

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Женщина уточнила, что в сети в мессенджере WhatsApp Земцов был около 17 часов вечера. Она добавила, что прежде никогда не было случаев, чтобы муж пропадал надолго без предупреждения.

В прошлом Земцов занимал должность заместителя главного редактора в «Независимой газете». В 2007 году ему предъявили обвинение в хранении марихуаны и вымогательстве, за что он был приговорен к восьми годам лишения свободы. Однако в 2011 году Земцова выпустили по условно-досрочному освобождению.

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