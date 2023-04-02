Происшествия 02 апреля 2023, 23:04 Журналист и организатор «Бессмертного полка» пострадали при взрыве в Петербурге Телеканал «360»

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Журналистка Татьяна Любина и организатор «Бессмертного полка» в Таллине Сергей Чаулин получили ранения при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом член Русского географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимир Дервенев сообщил на своей странице во «ВКонтакте»

«Сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея», — написал он.

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По словам Дервенева, Любина с ранением ноги находится в госпитале МЧС. Он также отметил, что у Татьяны пострадало лицо, сообщил ТАСС. Сейчас врачи делают все, чтобы сохранить ее глаз.

В воскресенье, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Жертвой стал блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Предварительно, у сцены сработало взрывное устройство, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Губернатор Александр Беглов сообщил о 25 пострадавших.