Найдена пропавшая накануне Диана Жулина. Видео

Московский дизайнер Надежда Данилова (Славина) в своем сторис в Instagram опубликовало видео, в котором сообщила, что ее пропавшая 12 сентября дочь Диана Жулина нашлась. Она не сообщила, кто и где ее нашел, потому что сама еще не знает подробностей.

Надежда Данилова сообщила, что ее дочь увезли на машине в Замоскворецкий межрайонный следственный отдел на улице Талалихина. Она пообещала рассказать больше на следующий день, но добавила, что эта история, видимо, будет иметь продолжение.

«Мне сказали, что моя дочь сейчас говорит про меня какие-то жуткие вещи. И я не понимаю, почему. Потому, что я с ней не ругалась. Но главное, что она жива. Но я считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, которые хотят меня очернить. Самое страшное, что я сделала, попросила ее разобрать стиральную машинку», — сообщила дизайнер.

Напомним, Диана Жулина пропала после школы 21 сентября. Она передала однокласснику телефон и «предсмертную записку», поменяла одежду и исчезла, сумев не попасть на камеры наблюдения. Полицейские и волонтеры искали ее больше суток.