Эксклюзив 18 июля 2023, 12:11 «Жмет на тормоза, а их нет». Кировский блогер попал в аварию с пьяным водителем Блогер Наталья Поздышева попала в Кирове в ДТП с пьяным водителем на Audi Телеканал «360»

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Блогер, руководитель коммуникационного агентства и организатор мероприятий в Кирове Наталья Поздышева пострадала в ДТП. В ее иномарку врезался пьяный водитель. «360» показал кадры с места происшествия.

Авария произошла 17 июля около 12:30 на улице Потребкооперации. На железнодорожном переезде загорелся красный свет, оранжевая Subaru остановилась, а белая Audi врезалась в нее сзади. По словам Поздышевой, водитель не сразу понял, что произошло ДТП, хотя обе машины повредили задний и передний бамперы.

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«Мы ее держали, потому что они сообразить не могли, чего мы тут стоим. <…> Он сейчас говорит, что был не за рулем. Здесь все свидетели, в частности работник шлагбаума и девушка, чей навигатор снял это», — сказала она.

У мужчины, на которого указала владелица авто, своя версия. Он заявил, что за рулем находился его друг, а в машине 1992 года просто произошла техническая неисправность.

«Ехал за рулем вот он. Не знаю, почему [врезался]. <…> Я не ехал на этой машине, она катилась. Тормоза отказали. <…> Он жмет на тормоза, а их нет», — сказал он.

Когда приехали госавтоинспекторы, мужчина снова показал на друга — якобы тот вел машину. У него ни водительских прав, ни документов на Audi не оказалось, зато их достал пьяный владелец Audi. После разбирательства машину увезли на эвакуаторе.

Позднее Поздышева написала в соцсетях, что экспертиза показала в организме мужчины 0,65 промилле. В конце концов водитель Audi извинился, а женщина посоветовала ему не садиться за руль после нескольких дней застолья.