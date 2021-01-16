ЖК «Грин парк» в Москве затопило кипятком. Видео

Жилой комплекс «Грин парк» на севере Москвы вновь затопило. На этот раз несколько квартир залило кипятком. Вода испортила мебель и расплавила пластик. По предварительным данным, никто не пострадал. Жители сообщили «360» подробности.

Вначале они жаловались на то, что батареи в доме раскалились до «какой-то невероятной температуры». «Батареи просто огонь», — написал в местном чате один из проживающих.

«Подали очень горячую воду, и одновременно рвануло несколько квартир», — сообщила другая жительница.

Из-за прорыва трубы сработала противопожарная сигнализация, на место приехали спасатели.

Двое жильцов рассказали «360», что после повышения давления горячей воды в нескольких квартирах в первом блоке лопнули сгоны — соединительные элементы с резьбой.

Управляющая компания отключила горячую воду во всем доме, ее обещают подключить ночью. Холодная вода есть во всех секциях. Течь в трубах с горячей водой устранили, сообщила УК.

Жителей, чьи квартиры пострадали от кипятка, компания обещает разместить в ближайших гостиницах.

ЖК «Грин парк» заливает уже не в первый раз — осенью потоп произошел у жителей первого этажа. Дом находится по адресу: Березовая Аллея, 17, корпус 1. Его построила группа ПИК.