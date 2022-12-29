Происшествия 29 декабря 2022, 04:25 «Жизнь за жизнь». Родные погибших от рук пермского стрелка оценили его приговор Отец погибшего от рук Бекмансурова студента назвал пожизненное справедливым приговором

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Родные погибших во время стрельбы в Пермском государственном университете считают пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову справедливым. Отец убитого Ярослава Арамелева на заседании суда выразил надежду, что стрелок никогда не выйдет на свободу. Его слова привела газета «Известия».

«Считаю справедливым требование наказания. Жизнь за жизнь. Такое существо никогда не должно выйти на свободу», — сказал он.

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Студента Тимура Бекмансурова, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в университете, приговорили к пожизненному заключению28 декабря. Его признали виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство еще почти 69 человек, а также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

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Такого наказания требовала сторона обвинения и родители убитых студентов.

Инвалидность третьей группы из-за ампутированной ноги, в которую при задержании выстрелил полицейский, а также признание вины не повлияли на решение судьи. Прошение об условно-досрочном освобождении Бекмансуров сможет подать лишь после 25 лет заключения.