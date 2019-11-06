Жизнь в Нарьян-Маре изменилась после убийства детсадовца

После убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара в городе начались изменения. Заведующая учреждением Галина Овчинникова написала заявление по собственному желанию. И своего поста лишилась глава депобразования Ненецкого АО Лина Гущина.

Между тем, 36-летний обвиняемый в убийстве ребёнка полностью признал вину. Ему уже предъявлено обвинение. Он находится под стражей. На 2 месяца арестован и охранник, пропустивший убийцу в здание детсада. Мужчина пояснил, что принял подозреваемого — за родителя одного из воспитаников. И когда тот позвонил в домофон — без вопросов открыл ему дверь.