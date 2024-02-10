Эксклюзив 10 февраля 2024, 20:56 «Живых нет». Появились кадры страшного ДТП с двумя автобусами в Кузбассе Источник «360»: 2 автобуса и легковушка столкнулись под Учуленом, есть жертвы

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Авария произошла на Темиртау — Таштагол около поселка Учулен Кемеровской области. Столкнулись два автобуса и легковой автомобиль, пострадали 10 человек. Очевидцы поделились «360» фото и видео с места происшествия.

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«Авария была перед Учуленом, „Жигули“ и два автобуса. У „Жигулей“ бампер уехал, автобусы без лобового», — рассказал «360» свидетель аварии.

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«Сказали, у водителя автобуса ногу зажало. Скорая увезла в больницу его. Остальных смотрели врачи. Услышал, что в „Жигулях“ живых нет», — добавил собеседник «360».

«Легковой автомобиль зацепил рейсовый автобус, после чего второй автобус въехал в них», — рассказал источник телеканала РЕН ТВ.

По данным издания, в результате аварии пострадали 10 человек. Троих пострадавших госпитализировали. Очевидцы сообщили, что водителю автобуса зажало ногу, его осмотрели медики и увезли на скорой. В автобусах также есть пострадавшие.