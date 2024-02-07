Происшествия 07 февраля 2024, 14:20 Жившая в подъезде многодетная москвичка до сих пор не смогла попасть в свою квартиру Жившая в подъезде в Москве мать троих детей пока не смогла попасть в квартиру Freepik

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Многодетная москвичка, которой с тремя детьми пришлось пожить в подъезде своего дома, по-прежнему не может попасть в квартиру. Семье нашли временное жилье, сообщило РИА «Новости».

Женщина рассказала журналистам, что сейчас вместе с супругом и детьми они поселились в социальной гостинице, а вещи перевезли на социальный склад.

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Она также пожаловалась на отсутствие плиты во временном жилище и возможности приготовить детям еду.

Москвичка пояснила, что в семье может работать только один из супругов, так как за детьми нужен присмотр.

«Там не разрешается без взрослых быть… Отсюда дети едут в школу 2,5 часа. Мы вынуждены вставать в 05.30», — посетовала она.

История женщины началась с желания сдать свою элитную квартиру в аренду и переехать в более скромное жилье в Подмосковье. Спустя какое-то время из арендованного в области жилища ее попросили. Чтобы снова оказаться в своей квартире, женщина была готова вернуть полученные деньги арендатору. Однако адвокат мужчины сообщил, что жилец имеет полное право не впускать ее обратно.