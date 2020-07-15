Живого мужчину сочли мертвым и поместили в морг в Колумбии

Мужчина был доставлен в больницу с повышенным артериальным давлением в понедельник. Через несколько часов врачи сообщили его семье, что мужчина скончался и его тело уже отправлено в морг. Попасть туда и увидеть его родным не позволили из-за эпидемии коронавируса.

Однако дочь мужчины смогла пробраться в морг. Она увидела, что отец дышит и лежит с открытыми глазами. Тогда врачи принялись утверждать, что это естественная реакция организма, которая наблюдается после смерти.

Но родственники все равно решили забрать мужчину в другую клинику. Там выяснилось, что 67-летний колумбиец на самом деле жив.