Живого младенца нашли в мусорном контейнере в Якутске. Мать задержали

В Якутске младенец, выброшенный в мусорный контейнер, выжил. Уже нашли женщину, которая это сделала. Ее будут судить за попытку убийства.

«Задержана 21-летняя женщина. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в региональном следственном комитете.

По данным ведомства, женщина оставила своего ребенка в мусорном баке и сбежала. Его нашли живым — мальчика спасли прибывшие врачи. Сейчас его жизнь вне опасности. А вот его мать теперь понесет наказание по всей строгости.

Ранее «360» рассказывал, как жительница Москвы оставила ночевать у подъезда своего грудного сына в коляске. Она заявила, что «не поняла, как так вышло».

У этой женщины трое детей, и в какой-то момент ей нужно было срочно вернуться с прогулки к ним домой — в итоге она заснула дома вместе со старшими детьми. Наутро коляску увидел сосед — он и вызвал экстренные службы. Мальчик чудом не замерз — дело было в начале апреля. Семьей теперь занимаются социальные службы.