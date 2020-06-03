Живодеры-подростки повесили собаку в Приволжске. Люди готовы устроить самосуд

В Сети появилось видео, на котором двое молодых людей повесили собаку. При этом они избивали ее и, смеясь, комментировали происходящее. Пользователи соцсетей призывают устроить им самосуд за такое обращение с животными.

На кадрах видно, что живодеры решили повесить собаку в каком-то сарае. В кадре — двое молодых людей, их лица можно рассмотреть. Еще один человек вел съемку — судя по голосу, это была девушка. Кроме того, за кадром слышится голос еще одного участника казни над животным.

Подростки обвязали шею собаки веревкой, другой конец которой привязали к палке. Они закрепили ее к потолочным балкам, а затем выбили из-под животного пенек, на котором он с трудом балансировал, стоя на задних лапах. При этом они смеялись и избивали задыхающееся животное — пинали его ногами, хлестали по мордочке и активно комментировали все происходящее.

В это время собака из последних сил пыталась достать до пола и ослабить давление на шею. Она извивалась и поднимала передние лапы. Через некоторе время она умерла, высунув язык.

Реакция общественности

В социальных сетях вычислили одного из живодеров — пользователи уверены, что это житель Приволжска Ивановской области. Все последние посты в его профиле — сотни угроз от пользователей, которые призывают расправится над мужчиной также жестоко, как он поступил с беззащитной собакой.

«Ну че, живодер, собаку задушил и ходишь со спокойной душой? Чтобы ты испытал такие же муки, как и эта собака…».

«Теперь прячься урод! Тебе предстоит испытать тоже самое!»

«Придет время и тебя накажут».

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем Instagram отметил, что не оставит это безнаказанным.

«Очевидцы, жители Ивановской области и Приволжска, все, кто что-то знает об этом — пишите. Надо найти подонков. Завтра утром направим запросы в МВД для возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий. Спускать на тормозах такое нельзя. Дикость запредельная. Надеюсь на вашу помощь», — написал он.

ТАСС сообщил, что депутат уже обратился в МВД 2 июня. Он отметил, что лица злоумышленников на видео отчетливо видны и призвал привлечь их к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.