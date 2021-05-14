Живодера, который продавал мясо собак, поймали в Хабаровске

В Хабаровске правоохранители задержали мужчину, который убивал собак, а затем жарил их мясо и продавал его. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что на живодера пожаловались местные жители. По данным информагентства, первый раз мужчину задержали в марте, однако потом отпустили, не став заниматься им всерьез.

Накануне он вновь был замечен с щенками. Неравнодушные люди обратились за помощью к депутатам. В результате полицейские снова приехали за живодером, в квартире которого оказались куски мяса. Он признался, что ест его и продает в обмен на спиртные напитки.