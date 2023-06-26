Происшествия 26 июня 2023, 04:27 Живодер выбросил собаку с восьмого этажа в Санкт-Петербурге МВД по Петербургу: мужчина выбросил собаку с восьмого этажа жилого дома РИА «Новости»

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Пьяный житель Петербурга выбросил свою собаку из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД России.

Как отметили в сообщении, подозреваемому 30 лет, он проживает в Пушкинском районе города. В результате случившегося животное погибло на месте. О том, что произошло, в полицию сообщили утром 24 июня.

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Когда правоохранители задержали владельца погибшего питомца, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре его доставили в отделении полиции.

По факту случившегося проводится проверка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Новгородской области ранее заинтересовалась публикацией в СМИ о жестоком обращении малолетнего живодера с собакой. Как указывалось в выявленной правоохранителями публикации, несовершеннолетний бил и душил собаку. Ролик, на котором старшеклассник избивает животное, появился в группе «ВКонтакте» «Свободный Информационный Портал Великого Новгорода».