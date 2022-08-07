Живодер выбросил кота в окно с пятого этажа

Житель Москвы выбросил в окно с пятого этажа в Немчиновке, животное погибло. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва 24».

По данным источника, мужчина пришел в квартиру своей девушки, пока она была в спортзале. Кот шипел на гостя, который вышел из себя и выбросил животное в окно.

Свидетели вызвали полицию и позвонили хозяйке, которая быстро вернулась домой и повезла кота к ветеринару, но по дороге он умер.

«Он еле полз и громко кричал. У него морда была разбита и все кости переломаны», — сообщила зооволонтер Елизавета.

Следующим утром мужчина пришел к подъезду дома своей избранницы с переноской, в которой сидел кот такой же породы, однако девушка не захотела видеть ухажера и его подарок.

В дело опять вмешались соседи, после недолгих уговоров девушка вышла к подъезду и приняла кота. Однако мужчина передумал и бросился на нее сзади. Очевидцы вновь позвонили в полицию, а мужчина сбежал. Новый кот остался с хозяйкой.