Живодер искалечил кота и выкинул его с 10 этажа в Пензе

По данным информагентства, умирающего кота подобрала соседка живодера. Искалеченное животное отдали ветеринарам. Выяснилось, что у него разбита мордочка, повреждена челюсть и сломаны зубы, а также две задние лапы. Врачи прооперировали кота. Они удалили ему часть зубов, на одну лапу установили дренаж, штифты и спицы, а в другую вставили пластину.

«Впереди — долгая реабилитация и социализация. <…> Доверие к людям он потерял после такого», — поделились волонтеры.