26 декабря 2019, 19:06
Живодер искалечил кота и выкинул его с 10 этажа в Пензе
Пензенские волонтеры рассказали о жестоком горожанине, который избил кота и вышвырнул его с 10-го этажа. Животное сильно пострадало, передает ИА «Пенза-Пресс».
По данным информагентства, умирающего кота подобрала соседка живодера. Искалеченное животное отдали ветеринарам. Выяснилось, что у него разбита мордочка, повреждена челюсть и сломаны зубы, а также две задние лапы. Врачи прооперировали кота. Они удалили ему часть зубов, на одну лапу установили дренаж, штифты и спицы, а в другую вставили пластину.
«Впереди — долгая реабилитация и социализация. <…> Доверие к людям он потерял после такого», — поделились волонтеры.