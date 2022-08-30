Жительницы Казани избили поэта и композитора

В Казани полиция расследует инцидент, связанный с избиением двух мужчин нетрезвыми женщинами. Об этом написал сайт inkazan.ru.

По информации местных СМИ, мужчины — поэт и композитор — выпивали в одном из местных баров, а затем решили продолжить свой отдых на скамейке около дома. К ним подошли две женщины и попросить взять их в компанию, однако мужчины отказали.

Обидевшись, местные жительницы ударили одного из мужчин бутылкой по голове, а второго — по руке. Одному из пострадавших потребовалась помощь медиков.