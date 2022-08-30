30 августа 2022, 15:13
Жительницы Казани избили поэта и композитора
В Казани полиция расследует инцидент, связанный с избиением двух мужчин нетрезвыми женщинами. Об этом написал сайт inkazan.ru.
По информации местных СМИ, мужчины — поэт и композитор — выпивали в одном из местных баров, а затем решили продолжить свой отдых на скамейке около дома. К ним подошли две женщины и попросить взять их в компанию, однако мужчины отказали.
Обидевшись, местные жительницы ударили одного из мужчин бутылкой по голове, а второго — по руке. Одному из пострадавших потребовалась помощь медиков.