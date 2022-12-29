29 декабря 2022, 13:12
Жительницу Воронежа изнасиловал неизвестный после корпоратива
В Воронеже полиция разыскивает злоумышленника, который изнасиловал женщину, возвращавшуюся с новогоднего корпоратива. Об этом написал сайт МОЕ! Online со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
Вечером 24 декабря насильник поймал женщину возле дворца спорта «Юбилейный» и начал ее душить, в результате чего пострадавшая потеряла сознание. После этого он принялся насиловать жертву, пока женщина не вырвалась и не убежала, сообщило ИА Nation News.
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Сейчас расследованием дела занимается следственный комитет.
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Изнасилования
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