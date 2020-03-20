Жительницу Волгограда приговорили к 12,5 года тюрьмы за убийство инвалида

Женщина являлась сиделкой пенсионера. Ее признали виновной и приговорили к 12,5 года лишения свободы. Свою вину она полностью признала, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Приговор в силу еще не вступил.

Напомним, будучи пьяной подозреваемая нанесла пенсионеры несколько ударов утюгом, а затем ножом.