Происшествия 08 июня 2023, 17:43 Жительницу Владимирской области задержали по подозрению в серии магазинных краж

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Во Владимирской области 28-летнюю женщину заподозрили в серии краж из магазинов. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.

Предположительно, женщина украла из трех магазинов косметику, еду и средства личной гигиены. Она брала все, что ей было нужно, и просто шла мимо кассы.

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Полицейские задержали подозреваемую и возбудили уголовное дело. Женщина признала, что ворованное перепродавала. Ущерб от похищенного составил девять тысяч рублей.

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