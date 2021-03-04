Жительницу Урала осудили за избиение детей и издевательства над ними

В Тюменской области перед судом предстала местная жительница, которая издевалась над родными детьми более пяти лет. Об этом сообщило ИА Ura.ru. со ссылкой на пресс-службу Тюменского районного суда.

«Девочки признались, что боялись маму и никому не рассказывали о побоях. В качестве орудия подсудимая использовала предметы домашнего обихода — книгу, металлическую кружку, портфель и даже кочергу, нанося удары малышкам по голове, животу, спине, бедрам, ногам», — рассказали в пресс-службе.

По данным информагентства, женщина дергала дочерей за волосы, била их об стол и стену. Таким образом, она наказывала детей за бытовые мелочи и невыученные уроки. Бывший отчим девочек рассказал обо всем правоохранителям. Следующие три года осужденная проведет в колонии.