Жительницу Урала обвинили в смертельной аварии

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, которую обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в Магнитогорске на перекресте шоссе Космонавтов и улицы Полевой. Обвиняемая за рулем иномарки Volkswagen Tiguan поехала на красный сигнал светофора и врезалась в LADA Grantа. В результате столкновения 70-летняя пассажирка отечественного авто получила смертельные травмы, а водитель выжил.