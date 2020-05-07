Жительницу Удмуртии осудили за убийство мужа

По данным пресс-службы Следственного управления СКР по региону, 57-летний супруг часто напивался и избивал женщину на почве ревности. 1 ноября 2019 года это снова повторилось, но на этот раз жена не выдержала.

«Когда после очередного скандала он уснул в кресле, осужденная принесла из сарая веревку, которую накинула ему на шею, и задушила», — заявили в пресс-службе.

Была проведена проверка, а также медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, опрошены свидетели.

Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на год и пять месяцев.