Происшествия 14 февраля 2023, 15:53 Жительницу Тюмени приговорили к условному сроку за покупку таблеток для похудения

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Жительница Тюмени получила условный срок за покупку таблеток для похудения. Лекарства девушка заказала из Казахстана. Об этом сообщил NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменской таможни.

За лекарства подсудимая заплатила восемь тысяч рублей. Однако сотрудники Тюменской таможни не пропустили капсулы в количестве 780 штук. В составе таблеток обнаружили сибутрамин. Данное вещество входит в список сильнодействующих препаратов.

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Против заказчицы возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ». Ее приговорили к условному заключению сроком на три года с испытательным сроком 1 год

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