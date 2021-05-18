Жительницу Тюмени наказали за убийство щенка

Женщину, убившую пса на глазах свидетелей, приговорили к 320 часам исправительных работ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

«Вынесен приговор в отношении 31-летней жительницы Тюмени. Она признана виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Подсудимая признала вину», — поделились в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина могла получить по данной статье до трех лет лишения свободы.

Женщина совершила преступление 7 марта во время ссоры с сожителем. Убийство было совершено при свидетелях. Мужчина пытался спасти своего питомца, но не смог ему помочь.