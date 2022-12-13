13 декабря 2022, 14:39
Жительницу Свердловской области осудили за издевательства над детьми
В Свердловской области суд вынес приговор 36-летней жительнице Каменского района, которая издевалась над детьми. Об этом написал сайт kp.ru.
По данным следствия, женщина выставляла свою 13-летнюю дочь на мороз, а девятилетнего пасынка била поленом.
Реклама
Обвиняемую приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на это же время. У женщины на иждивении есть еще двое детей.
Реклама
Дети
Реклама
Реклама