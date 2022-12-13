Происшествия 13 декабря 2022, 14:39 Жительницу Свердловской области осудили за издевательства над детьми

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В Свердловской области суд вынес приговор 36-летней жительнице Каменского района, которая издевалась над детьми. Об этом написал сайт kp.ru.

По данным следствия, женщина выставляла свою 13-летнюю дочь на мороз, а девятилетнего пасынка била поленом.

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Обвиняемую приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на это же время. У женщины на иждивении есть еще двое детей.

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