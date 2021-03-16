Жительницу Ставропольского края отправили в колонию за убийство незваного «ухажера»

В Ставропольском крае женщину отправили в колонию за убийство домогавшегося ее мужчины.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, 39-летняя жительница поселка Изобильный судом была признана виновной в том, что причинила незваному «ухажеру» тяжкий вред здоровью, который привел к гибели мужчины.

В мае прошлого года к ней домой пришел знакомый. Узнав, что ее муж отсутствует, он стал приставать к женщине. Схватив швабру, она стала избивать незваного гостя. Полученные им травмы оказались тяжелыми, и мужчина скончался в больнице.

Теперь давшая чрезмерный отпор обидчику 39-летняя женщина пять лет проведет в колонии общего режима.