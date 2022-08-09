Жительницу Ставрополя обвинили в избиении чужого ребенка

В Ставрополе расследуется дело об избиении ребенка местной жительницей. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на УМВД по городу.

По данным правоохранителей, к ним обратилась местная жительница, которая обвинила незнакомую женщину в избиении своего ребенка.

В Сети появился ролик, в котором показана худощавая женщина, которая якобы и совершила нападение.

«Она просто так схватила за волосы моего ребенка в магазине. Она на него материлась и трогала его», — сообщил автор ролика.

В полиции заверили, что в настоящий момент проводятся необходимые мероприятия по установлению личности женщины и обстоятельств произошедшего события.