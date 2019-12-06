  • Жительницу США арестовали за продажу ребенка

    06 декабря 2019, 11:48

    Ольга Ситникова

    Полиция арестовала жительницу американского штата Кентукки. Она решила продать собственного ребенка за две тысячи долларов незнакомцам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

    Мария Доминго-Перез за две тысячи долларов пыталась продать одного из пяти детей. Мужчина и женщина совершили «покупку» перед зданием начальной школы.

    Работников образовательного учреждения беспокоило благополучие семьи Доминго-Перез, поэтому они наблюдали за несовершеннолетними. В момент сделки полиция появилась у школы и задержала всех, кто участвовал в сговоре.

    По информации сотрудников правоохранительных органов, задержанная мать изначально давала «противоречивые показания», но затем признала свою вину.

    Полиция не знает пол и возраст пострадавшего ребенка. На данный момент сотрудник учебного заведение присматривает за детьми Доминго-Перез.