Жительницу США арестовали за продажу ребенка

Мария Доминго-Перез за две тысячи долларов пыталась продать одного из пяти детей. Мужчина и женщина совершили «покупку» перед зданием начальной школы.

Работников образовательного учреждения беспокоило благополучие семьи Доминго-Перез, поэтому они наблюдали за несовершеннолетними. В момент сделки полиция появилась у школы и задержала всех, кто участвовал в сговоре.

По информации сотрудников правоохранительных органов, задержанная мать изначально давала «противоречивые показания», но затем признала свою вину.

Полиция не знает пол и возраст пострадавшего ребенка. На данный момент сотрудник учебного заведение присматривает за детьми Доминго-Перез.