Жительницу США арестовали за продажу ребенка
Полиция арестовала жительницу американского штата Кентукки. Она решила продать собственного ребенка за две тысячи долларов незнакомцам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.
Мария Доминго-Перез за две тысячи долларов пыталась продать одного из пяти детей. Мужчина и женщина совершили «покупку» перед зданием начальной школы.
Работников образовательного учреждения беспокоило благополучие семьи Доминго-Перез, поэтому они наблюдали за несовершеннолетними. В момент сделки полиция появилась у школы и задержала всех, кто участвовал в сговоре.
По информации сотрудников правоохранительных органов, задержанная мать изначально давала «противоречивые показания», но затем признала свою вину.
Полиция не знает пол и возраст пострадавшего ребенка. На данный момент сотрудник учебного заведение присматривает за детьми Доминго-Перез.