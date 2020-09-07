Жительницу Среднего Урала приговорили к тюрьме за смерть ребенка

Инцидент произошел в начале июня нынешнего года в Свердловской области. Мать с ребенком в коляске переходила железнодорожные пути на 2102 километре перегона «Подъем — Кармак». В этот момент на встречу ей двигался состав. Он экстренно затормозил, но все равно сбил коляску с малышом. В момент ЧП женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

От полученных травм девочка скончалась на месте. Мать полностью признала свою вину, ей назначили один год лишения свободы.