20 апреля 2020, 18:38
Жительницу Северодвинска задержали за попытку украсть бутылку алкоголя
В Архангельской области сотрудники Росгвардии задержали 19-летнюю девушку, которая попыталась украсть бутылку дорогого алкоголя. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, девушку поймали в Северодвинске. Она попыталась стащить бутылку виски из торгового центра на проспекте Труда. После задержания с девушкой провели профилактическую беседу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку.