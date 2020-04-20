Жительницу Северодвинска задержали за попытку украсть бутылку алкоголя

По данным информагентства, девушку поймали в Северодвинске. Она попыталась стащить бутылку виски из торгового центра на проспекте Труда. После задержания с девушкой провели профилактическую беседу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку.