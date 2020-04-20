    20 апреля 2020, 18:38

    Жительницу Северодвинска задержали за попытку украсть бутылку алкоголя

    Артур Блянихов

    В Архангельской области сотрудники Росгвардии задержали 19-летнюю девушку, которая попыталась украсть бутылку дорогого алкоголя. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, девушку поймали в Северодвинске. Она попыталась стащить бутылку виски из торгового центра на проспекте Труда. После задержания с девушкой провели профилактическую беседу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку.