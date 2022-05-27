Жительницу Севастополя приговорили к штрафу за ложный донос об изнасиловании

Жительница Севастополя 1999 года рождения обратилась в полицию. Девушка заявила, что ее изнасиловали, однако донос оказался ложным. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Севастополя.

«Девушка в феврале 2022 года в социальной сети познакомилась с мужчиной, с которым вступила в интимную связь. Однако, обидевшись на него, на следующий день она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании», — рассказали в ведомстве.

В результате злоумышленника призналась в том, что ее заявление является ложным. Ее приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.