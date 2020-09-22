Жительницу села под Нижним Новгородом заподозрили в организации секс-рабства для дочери-инвалида. Видео с места

Девушка сбежала от матери, которую подозревают в издевательствах. Мать якобы держала дочь в секс-рабстве, запирая ее в подвале. В Следственном комитете сообщили «360», что организована доследственная проверка произошедшего.

По предварительным данным, жительница села Большое Широкое в Нижегородской области годами жестоко издевалась над своей 23-летней дочерью со второй группой инвалидности. По данным следствия, мать заставляла дочь вступать в интимную связь с незнакомыми мужчинами. По неподтвержденной информации, от одного из них девушка родила.

«360» удалось снять дом этой женщины. На кадрах видно, что жилье ветхое, а вокруг беспорядок. Подозреваемая отказалась отвечать на вопросы, решив уехать от прессы на автомобиле. А местные жители побоялись рассказывать об образе жизни этой семьи. «Мы не лезем в это семейство и не хотим даже комментировать», — заявили они.

«В результате мониторинга СМИ выявлена публикация и видео-ролик, размещенные в одном из телеграмм-каналов о 23-летней девушке-инвалиде из Нижегородской области, которая якобы сбежала из сексуального рабства, организованного ее матерью. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.