Жительницу села под Нижним Новгородом заподозрили в организации секс-рабства для дочери-инвалида. Видео с места
По предварительным данным, жительница села Большое Широкое в Нижегородской области годами жестоко издевалась над своей 23-летней дочерью со второй группой инвалидности. По данным следствия, мать заставляла дочь вступать в интимную связь с незнакомыми мужчинами. По неподтвержденной информации, от одного из них девушка родила.
«360» удалось снять дом этой женщины. На кадрах видно, что жилье ветхое, а вокруг беспорядок. Подозреваемая отказалась отвечать на вопросы, решив уехать от прессы на автомобиле. А местные жители побоялись рассказывать об образе жизни этой семьи. «Мы не лезем в это семейство и не хотим даже комментировать», — заявили они.
«В результате мониторинга СМИ выявлена публикация и видео-ролик, размещенные в одном из телеграмм-каналов о 23-летней девушке-инвалиде из Нижегородской области, которая якобы сбежала из сексуального рабства, организованного ее матерью. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи выехали на место происшествия, где устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.