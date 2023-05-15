Происшествия 15 мая 2023, 17:24 Жительницу Саратовской области приговорили к году лишения свободы условно за ложный донос на знакомого

Читать 360tv в

Жительницу города Ртищево Саратовской области приговорили к одному году лишения свободы условно за ложный донос на своего знакомого. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, зимой этого года женщина написала заявление в полицию, где пожаловалась на угрозы приятеля убить ее лопатой. В ходе проверок выяснилось, что эту историю местная жительница выдумала, желая навредить знакомому.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», позже фигурантка дела призналась в содеянном.