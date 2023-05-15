15 мая 2023, 17:24
Жительницу Саратовской области приговорили к году лишения свободы условно за ложный донос на знакомого
Жительницу города Ртищево Саратовской области приговорили к одному году лишения свободы условно за ложный донос на своего знакомого. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следствия, зимой этого года женщина написала заявление в полицию, где пожаловалась на угрозы приятеля убить ее лопатой. В ходе проверок выяснилось, что эту историю местная жительница выдумала, желая навредить знакомому.
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Как сообщили «Народные новости», позже фигурантка дела призналась в содеянном.
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