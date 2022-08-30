Жительницу Санкт-Петербурга заподозрили в убийстве собаки соседа-инвалида

Собаку убили в одном из дворов Санкт-Петербурга. Под подозрением оказалась местная жительница Дарья Кузнецова. Ее заключили под стражу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Приморский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дарье Кузнецовой. <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил», — отметили в суде.

Петербурженку арестовали до 26 октября. Ей вменили жестокое обращение с животными с использованием садистских методов в присутствии малолетнего.

По предварительным данным, 27 августа, в 13:20, Кузнецова во дворе дома на улице Сизова умышленно избила небольшую собаку. Над животным она издевалась недалеко от детской площадки, на глазах у хозяина-инвалида и трехлетнего ребенка. Об этом написала «Фонтанка.ру».

Из-за нанесенных травм собака скончалось. В тот же день женщину задержали.

Известно, что 29-летняя Кузнецова не была судима, детей у нее нет. Женщина работает в пивном магазине. Обвинение ей пока не предъявляли.