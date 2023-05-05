Происшествия 05 мая 2023, 16:22 Жительницу Самарской области осудили на 1,5 года за нападение с ножом на знакомого

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В Самарской области вынесли приговор местной жительнице, которая ножном ударила знакомого в живот. Об этом сообщил «Царьград».

Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года в Чапаевске женщина выпивала со своим знакомым. Но из-за аморального поведения мужчины между ними произошла ссора. Обиженная дама схватилась за нож и ранила знакомого в живот. Он выжил, хоть и получил серьезную травму. Суд назначил местной жительнице 1,5 года колонии строгого режима.

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