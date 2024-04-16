16 апреля 2024, 14:16
Жительницу Салехарда отправили в колонию на 10 лет за убийство хозяина квартиры
В ЯНАО суд приговорил жительницу Салехарда к 10 годам лишения свободы за убийство хозяина квартиры, которую она снимала. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры округа.
Уже на второй день после аренды жилья фигурантка поссорилась с мужчиной и ударила его ножом. От ранения пострадавший скончался на месте.
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Женщину также обязали выплатить компенсацию размером 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку погибшего.
Убийства
Суд
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