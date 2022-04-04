Жительницу Ростовской области задержали по подозрению в ограблении дома соседки

Накануне в Зимовниковском районе Ростовской области ограбили дом. Украли золото, деньги, электронику и продукты питания. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что неизвестные ограбили ее дом в тот момент, когда там никого не было.

По подозрению в краже полицейские задержали 20-летнюю жительницу поселка, которая жила рядом с пострадавшей. Во время отсутствия хозяйки она вскрыла замок на входной двери и проникла в дом. Общая сумма награбленного оценивается в 124 тысячи 200 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением в жилище». Сейчас она находится дома по подписке о невыезде.