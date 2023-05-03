Происшествия 03 мая 2023, 16:44 Жительницу Ростовской области осудили на 6 лет за убийство сожителя

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В Ростовской области осудили жительницу станицы Мешковской за убийство сожителя. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

В октябре прошлого года 43-летняя женщина поссорилась со своим 32-летним возлюбленным. Их конфликт быстро перерос в драку. В ее ходе женщина смертельно ранила сожителя, от полученных травм он скончался на месте.

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Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

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