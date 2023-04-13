Происшествия 13 апреля 2023, 13:22 Жительницу Ростовской области частично парализовало из-за врачебной ошибки Baza: женщину в Ростовской области частично парализовало из-за ошибки врачей в роддоме РИА «Новости»

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Жительницу Ростовской области частичной парализовало из-за врачебной ошибки во время родов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП произошло в городе Батайске три года назад. Беременная женщина поступила в родильное отделение центральной городской больницы.

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Медики провели эпидуральную анестезию, после родов у женщины появилась слабость в ногах, боли в позвоночнике и мигрени.

Спустя полтора месяца у нее полностью отказала нижняя часть тела, свыше шести месяцев женщине пришлось провести в постели. Специалисты выяснили, что причиной стала неправильно подобранная анестезия, из-за чего у женщины появилось воспаление, поразившее спинной мозг.

Потерпевшая начала судебное разбирательство с больницей, которое растянулось на три года. В результате ей удалось отсудить у медучреждения 500 тысяч рублей. Здоровье женщины восстановилось лишь частично, она продолжает проходить реабилитацию.

Ранее адвокат рассказал россиянам, что делать в случае врачебной ошибки.